Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученый рассказал, можно ли создать искусственное сознание

Нейрофизиолог Каплан: создание искусственного сознания возможно

close
100%
Shutterstock

Создание искусственного сознания возможно, для этого можно использовать любую большую языковую модель (YandexGPT, ChatCPT и т.д.), в также вторую, которая будет задавать вопросы. Об этом «Газете.Ru» рассказал участник конференции «Как изучать и понимать нечеловеческое сознание» в Непале, нейрофизиолог, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биологического факультета МГУ им. Ломоносова Александр Каплан.

«Они могут будут собеседниками: одна модель задает вопросы, а другая — отвечает. И чем более глубокими, выходящими за контексты книг и биологической природы, будут заданные вопросы, — тем все более мудреными будут становиться ответы», – рассказал Каплан.

По его словам, две модели станут собеседниками, тем самым увидев друг друга со стороны, а это как раз и является одним из главных признаков сознания.

«Человек со своей умственной медлительностью в этом тандеме окажется лишним. Тем не менее, думаю, что эти искусственные собеседники быстро потеряют тему и деградируют», – отметил ученый.

Подробнее о том, какие животные могут иметь сознание, какой фактор является принципиальным для наличия сознания и почему на конференции обсуждался искусственный интеллект – в интервью «Газете.Ru».

Ранее стало известно, что в России найдут способ улучшать когнитивные способности при помощи пробиотиков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами