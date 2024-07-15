Ученый рассказал, можно ли создать искусственное сознание

Создание искусственного сознания возможно, для этого можно использовать любую большую языковую модель (YandexGPT, ChatCPT и т.д.), в также вторую, которая будет задавать вопросы. Об этом «Газете.Ru» рассказал участник конференции «Как изучать и понимать нечеловеческое сознание» в Непале, нейрофизиолог, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биологического факультета МГУ им. Ломоносова Александр Каплан.

«Они могут будут собеседниками: одна модель задает вопросы, а другая — отвечает. И чем более глубокими, выходящими за контексты книг и биологической природы, будут заданные вопросы, — тем все более мудреными будут становиться ответы», – рассказал Каплан.

По его словам, две модели станут собеседниками, тем самым увидев друг друга со стороны, а это как раз и является одним из главных признаков сознания.

«Человек со своей умственной медлительностью в этом тандеме окажется лишним. Тем не менее, думаю, что эти искусственные собеседники быстро потеряют тему и деградируют», – отметил ученый.

Подробнее о том, какие животные могут иметь сознание, какой фактор является принципиальным для наличия сознания и почему на конференции обсуждался искусственный интеллект – в интервью «Газете.Ru».

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