Найдены причины резкого роста солености Черного моря

Исследователи из Морского гидрофизического института РАН и Института океанологии им. П.П. Ширшова установили, что повышение солености Черного моря в последние годы обусловлено усилением штормовой активности и скорости течений в море. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Черное море известно своей уникальной структурой: из-за большого притока пресной воды из рек и ограниченного обмена с Средиземным морем оно имеет ярко выраженный слой пресной воды на поверхности и очень соленую воду на глубине. Эта структура, называемая галоклином, долгое время оставалась стабильной, но теперь подвергается значительным изменениям.

«В последние годы в Черном море наблюдается резкий рост солености, особенно на глубинах 50-150 м. Такие изменения существенно влияют на экосистему моря и его гидрологический режим. Рост солености приводит к уменьшению плотностной стратификации вод, вследствие чего водные массы легче перемешиваются под действием штормов или зимнего выхолаживания. В поверхностные слои из глубин моря поступает больше питательных веществ, которые способствуют цветению фитопланктона. Цель нашей работы заключалась в исследовании причин роста солености и определении их связи с различными гидродинамическими факторами», – рассказал «Газете.Ru» первый автор статьи заместитель директора по научной работе ФГБУН ФИЦ МГИ Арсений Кубряков.

Ученые проанализировали данные сорокалетних наблюдений. Кроме того, был произведен анализ данных, полученных с помощью зондирующего гидрологического лифта «Аквалог».

Исследователи отмечают, что значительный рост солености начался после 2007 года в верхней части черноморского галоклина (глубина 50–100 м) и к 2020 году прослеживался уже до глубин 250 м. Это указывает на быстрые темпы изменений, происходящих в море.

«Важной причиной роста солености и температуры глубинных слоев является усиление штормовой активности и скорости течений в Черном море. Сильные ветра приводят к проникновению теплых поверхностных вод в глубинные слои и вовлечению соленых вод из глубины в верхние слои. Таким образом ветра приводят к проникновению сигнала глобального потепления в глубину океана и выравниванию свойств океана по глубине. Раньше этот эффект компенсировался зимой, когда сверху возникали холодные плотные воды, которые переносили пресные воды на глубину. Из-за длительного потепления Черного моря процесс распреснения глубинных слоев сейчас наблюдается лишь в редкие холодные годы. В то же время усиление скорости ветра, завихренности и геострофических течений способствуют размытию галоклина и повышению солености верхних слоев Черного моря», – отметил Кубряков.

В дальнейшем ученые планируют детально изучить физические механизмы перемешивания в зонах интенсивных течений и сильных штормов, а также их влияние на смешение поверхностных и глубинных вод Черного моря. Это поможет создать более точные модели для прогнозирования изменений в морской экосистеме.

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