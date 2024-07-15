В России найдут способ улучшать когнитивные способности при помощи пробиотиков

В Институте общественного здоровья имени Ф.Ф. Эрисмана и Клиническом центре наук о здоровье Сеченовского Университета начнут поиск психобиотиков – препаратов, которые, поменяв состав микрофлоры, способны повлиять на когнитивные способности человека. Начало исследования запланировано на сентябрь 2024 года. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор Института общественного здоровья имени Ф.Ф. Эрисмана Олег Митрохин.

Для этого ученым нужно провести исследование особенностей взаимосвязи кишечной микробиоты с психоэмоциональным состоянием и когнитивными функциями.

Сначала ученые с помощью различных тестов оценят состав микробиоты молодых людей, которые станут первыми участниками исследования, их пищевые привычки, образ жизни, а также психофизиологический статус, включая состояние памяти, эмоциональной сферы, личностной и ситуативной тревожности, внимания, мышления, центральной нервной системы (зрительно-моторной реакции, слухо-моторной реакции, реакции на движущийся объект), когнитивных функций, импульсивность поведения, самоконтроль и так далее. На начальном этапе исследования участниками будут 185 студентов второго и третьего курсов Сеченовского университета.

Благодаря новому исследованию ученые намерены расширить представления о составе кишечной микробиоты, его влиянии на распространенность синдрома избыточного бактериального роста (СИБР – увеличение числа микробной флоры, сопровождающееся симптомами нарушения пищеварения) и когнитивные функции людей.

«Согласно результатам различных исследований, очевидна взаимосвязь между изменением состава кишечной микробиоты и развитием когнитивных расстройств. Однако такая взаимосвязь подробно изучена лишь при болезни Альцгеймера, но не у здоровых лиц», – отметил Митрохин.

Дальнейшие исследования будут направлены на поиск психобиотиков, препаратов класса пробиотиков, которые, меняя состав микробиоты кишечника, могут оказывать благоприятное влияние на психическое здоровье человека.

«Перспективность проведения данного исследования заключается в том, что на основании выявленной взаимосвязи между составом кишечной микробиоты, СИБР и функциональным состоянием центральной нервной системы организма обучающихся (когнитивные функции, скорость и точность психофизиологических реакций, то есть реакций на стресс, уравновешенность нервных процессов, личностных качеств, состояния эмоциональной сферы) планируется создание пробиотического продукта с дальнейшей оценкой его эффективности», – рассказал Митрохин.

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