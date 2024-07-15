Стало известно, почему нельзя пить кофе сразу после пробуждения

Употребление кофе сразу после пробуждения может привести к обезвоживанию организма после восьмичасового ночного потоотделения. Об этом изданию Daily Mail рассказал доктор из США Крис Беттчер.

По словам доктора, многие люди отмечают всплеск энергии, бодрость, повышение концентрации внимания и улучшение пищеварения после утренней чашки кофе. Однако, по мнению доктора Беттчера, первым делом после пробуждения пить его не стоит.

Врач объяснил, что кофеин действует как легкое мочегонное средство — он заставляет почки работать в усиленном режиме. Такой эффект не наносит вреда организму, однако при употреблении рано утром кофе может спровоцировать обезвоживание. Дело в том, что на протяжении всего ночного отдыха человек активно теряет жидкость вместе с потом и не восполняет ее естественным образом.

Перед тем, как приступать к приготовлению и употреблению кофе, доктор Беттчер рекомендует выпить четыре стакана воды. Это позволит восстановить водный баланс в организме и предотвратить недомогание, жажду и сонливость.

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