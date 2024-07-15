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Врач рассказала о пользе кофе для сосудов

Диетолог Соломатина: три-четыре чашки кофе в день могут снизить риск инсульта

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До четырех чашек кофе в день могут снизить риск инсульта и инфаркта. Об этом 5-tv.ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Все больше исследований показывают, что кофе подавляет воспаление в сосудах, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний, отосклероза, инсульта, инфаркта. Также он может снизить риск различных типов деменции.

Отказаться от кофе нужно при индивидуальной непереносимости и во время стресса. Также он может ухудшить самочувствие при тиреотоксикозе, то есть повышенной активности щитовидной железы. Может усиливаться сердцебиение вплоть до тахикардии, подчеркнула врач.

Людям со склонностью к агрессии лучше отказаться от кофеина. Не стоит пить кофе на голодный желудок, так как это будет раздражать слизистую, добавила врач.

До этого кардиолог Ашихмин рассказал, что при контролируемой гипертонии не нужно отказываться от кофе. Напиток вызывает лишь кратковременное повышение давления. Организм воспринимает его как физиологичное.

Ранее врач рассказала, как избежать скачков кровяного давления.

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