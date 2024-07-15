Врач рассказал, в каких случаях с мозолью нужно обратиться к хирургу

Небольшую водяную мозоль надо просто заклеить пластырем и дождаться ее заживления. Большие мозоли можно проколоть в домашних условиях, а при появлении признаков инфекции следует обратиться к хирургу. Об этом «Доктору Питеру» рассказал дерматовенеролог Роман Иванов.

Небольшую водяную мозоль можно заклеить пластырем, чтобы не повредить ее поверхность. Обычно она заживает сама в течение одной-двух недель. Большой пузырь лучше аккуратно проколоть стерильной медицинской иглой для инъекций. Мозоль нужно обработать водным антисептиком до и после прокола. Убирать верхний слой мозоли не нужно, он защищает от инфекции. После прокола мозоль можно закрыть пластырем, менять его следует два раза в сутки или чаще.

«Одномоментно проткните стенки пузыря, создав входное и выходное отверстия. Игла должна все время находиться параллельно поверхности кожи, чтобы не повредить дно пузыря. Накройте проколотую мозоль стерильной салфеткой и выдавите жидкость легкими нажатиями», — объяснил врач.

К врачу нужно обратиться, если есть покраснение, сильная постоянная боль, из мозоли вытекает мутная жидкость или гной, поднялась температура. Хирург назначит лечение и проведет обработку раны.

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