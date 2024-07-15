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Врач перечислил привычки, которые мешают легко засыпать и просыпаться

Daily Mail: просмотр новостей в интернете перед сном затрудняет засыпание

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SB Arts Media/Shutterstock/FOTODOM

Просмотр новостей и общение в интернете перед сном может затруднить засыпание и спровоцировать стресс после пробуждения. Об этом изданию Daily Mail рассказал доктор из США Крис Беттчер.

Врач объяснил, что прокручивание новостной ленты, а также общение в интернете на личные и рабочие темы в постели может способствовать повышению нервной возбудимости. Наутро это может проявляться в виде быстрой утомляемости, раздражительности, тревожности и других симптомов. Кроме того, определенные стимулы (такие как плохие новости) способны спровоцировать всплеск адреналина, затрудняющего засыпание.

Для повышения качества сна Беттчер рекомендует выключать все устройства до пяти вечера или переводить их в режим «Не беспокоить».

Доктор отметил, что утром не стоит сразу «хвататься за телефон» и проверять все входящие сообщения. Такие действия могут привести к повышению уровня эмоционального стресса. По мнению Беттчера, правильно настроиться на дневную работу помогает физическая нагрузка или короткая прогулка на свежем воздухе.

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