Ученые впервые воссоздали трехмерную структуру хромосом мамонта

Ученые впервые проанализировали трехмерную структуру ДНК шерстистого мамонта возрастом 52 тысячи лет. Исследование опубликовано в журнале Cell, сообщает The Associated Press (AP).

Около 52 тысяч лет назад в Сибири шкура самки шерстистого мамонта подвергалась резкому охлаждению и ф. Эти условия позволили сохраниться ее ДНК. До сих пор ученые получали лишь небольшие фрагменты генома мамонтов. В новой работе ученые смогли проанализировать трехмерную структуру ДНК. Во всех клетках организма геномы одинаковы, отличается лишь активность отдельных генов. Установить ее можно по трехмерной структуре ДНК.

Шкуру мамонта нашли в 2018 году в Якутии. Ее могли оставить древние люди, которые поймали мамонта. Ученые тренировались на замороженной говядине, чтобы не повредить реальный образец во время анализа.

Ученые выяснили, что у мамонтов было 28 пар хромосом, как и у их ближайших родственников слонов. Также они обнаружили активность генов, отвечающих за длинные густые ресницы и малое количество потовых желез.

Активность генов в коже мамонта на 96% совпадала с таковой у слонов. Авторы считают, что желающим возродить мамонтов нужно сосредоточить на остальных 4%.

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