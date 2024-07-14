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Врач рассказал, какие продукты снижают давление и защищают от деменции

Кардиолог Ашихмин: зелень смягчает гипертонию и снижает риск деменции

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Исследования показывают, что зелень помогает снизить кровяное давление. Об этом «Газете.Ru» рассказал кардиолог-терапевт клиники DocMed Ярослав Ашихмин.

«Во-первых, при гипертензии (повышенное давление) к очень полезным продуктам, суперфудам, можно отнести ягоды. 150-200 граммов ягод в неделю закрывают потребность в антиоксидантах. Во-вторых, важно есть цельнозерновые продукты, то есть гречку нешлифованную, бурый рис, цельнозерновой хлеб, макароны из цельнозерновой муки. В-третьих, есть надежные научные данные о том, что зелень может помочь снизить давление. Также она уменьшает риск болезней Паркинсона и Альцгеймера. И важно потреблять достаточно клетчатки», — рассказал Ашихмин.

Одна из самых полезных диет — это средиземноморская, отметил врач. Она включает много фруктов, овощей, цельных зерен, нежирных молочных продуктов, жирной рыбы. На ее основе была создана диета DASH для борьбы с гипертензией. Она подразумевает дополнительно ограничение соли и увеличение потребления зелени.

«Ведутся споры о том, как красное мясо влияет на здоровье в целом и гипертензию. Переработанное мясо, то есть сосиски, колбасы и прочие обработанные продукты точно вредны сосудам. Сыр, молочные продукты и белое мясо не вредят гипертоникам», — рассказал кардиолог.

Ранее врач развеял миф о вреде кофе при гипертонии.

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