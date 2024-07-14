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Ученые взвесили ближайший к Земле пульсар

arXiv: пульсар PSR J0437-4715 на 42% массивнее Солнца при радиусе 11,4 километра

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Michael Kramer/Max Planck Institute for Radio Astronomy

Австралийские астрономы из Технологического университета Суинберна в Мельбурне измерили параметры наиболее яркого и близко расположенного к Земле миллисекундного пульсара PSR J0437-4715, расположенного чуть более чем в 509 световых годах от нашей планеты. Результаты исследования опубликованы на портале нерецензированных научных статей arXiv.

PSR J0437-4715 представляет собой нейтронную звезду, которая вращается со скоростью 173 оборота в секунду. Команда использовала излучаемые объектом радиоимпульсы для определения его массы. Эта информация позволила измерить радиус пульсара и собрать данные о ядре.

Ядра нейтронных звезд состоят из самой плотной стабильной материи во Вселенной. Она сжата до предела и находится на грани коллапса в черную дыру. Поскольку такое вещество невозможно изучать на Земле, исследователи использовали для наблюдений рентгеновский телескоп NICER на борту Международной космической станции.

Как показали расчеты, масса PSR J0437-4715 в 1,42 раза больше массы нашего Солнца при радиусе в 11,4 километра. Для сравнения, радиус Солнца составляет 696,3 тыс. километров.

Исследователи отметили, что эти параметры дополняют формирующуюся модель недр нейтронных звезд, которая также была основана на наблюдениях за гравитационными волнами от столкновений двух небесных тел такого типа и происходящего при этом взрыва, называемого килоновой.

Ранее ученые выяснили, что слияние двух нейтронных звезд может создавать экзотический тип частиц под названием аксионы.

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