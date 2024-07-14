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Врач назвал неочевидные признаки деменции

Психолог Свейнпол: проблемы с общением и эмоциями могут быть признаком деменции

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Лобно-височная деменция может привести к замкнутости, проблемам с речью и социальными контактами. Об этом рассказал клинический психолог, специалист по здоровью мозга Хенк Свейнпол.

Лобно-височная деменция начинается раньше, чем другие типы деменции, в возрасте от 45 до 65 лет. Она вызывает изменения в поведении и проблемы с речью, которые со временем становятся более выраженными. Человек может стать бесчувственным, неуместно шутить или обвинять в холодности других. Также могут развиться замкнутость или другие нарушения общения.

Постепенно лобно-височная деменция может вызвать ухудшение памяти, работы мышц и нарушения мышления. Эти симптомы характерны для других видов деменции, в том числе болезни Альцгеймера.

«Причина такого поведения заключается в том, что из-за деменции утрачивается способность распознавать и понимать эмоции, возникающие при социальном взаимодействии», — рассказал Свейнпол.

До этого ученые выяснили, что слабость после коронавируса может быть связана с попаданием в кровоток особых белков, выделяемых мозгом при воспалении.

Ранее врач назвал опасную ошибку при лечении подагры.

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