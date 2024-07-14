Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказал, как избежать непроходимости пищевода при употреблении семян чиа

The Indian Express: семена чиа в сухом виде могут привести к непроходимости пищевода

close
100%
Shutterstock

Семена чиа привели к непроходимости пищевода у мужчины, который съел их сухими. Об этом сообщает The Indian Express.

39-летний мужчина, узнавший о пользе семян чиа, съел их столовую ложку и запил водой. Они разбухли в его пищеводе, заблокировав просвет органа. В больницу мужчина обратился с жалобами на трудности при глотании. Они не позволяли ему даже проглатывать слюну, что привело к сильной рвоте. Врачи с помощью эндоскопа протолкнули все семена в желудок по отдельности. Это заняло несколько часов.

Семена чиа могут удерживать влагу в 12 раз больше своего веса благодаря растворимой клетчатке во внешнем слое. Поэтому при добавлении воды они образуют гель, который часто используют в десертах.

Чтобы снизить риски, связанные с употреблением семян чиа, доктор Пранав Шринивасан рекомендовал The Indian Express предварительно замачивать семена чиа минимум на пять-десять минут. Семена можно добавлять в смузи, йогурт, овсянку или другие блюда, содержащие жидкость. Любые признаки дискомфорта или затруднения при глотании требуют обращения к врачу.

Ранее ученые рассказали о пользе семян чиа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами