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Искусственный интеллект предсказал деменцию с точностью 82%

eClinicalMedicine: ИИ предсказал болезнь Альцгеймера с точностью 82%

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Freepik

Искусственный интеллект (ИИ) лучше обычных тестов предсказал развитие болезни Альцгеймера. Его вердикт был верен в четырех случаях из пяти. Результаты исследования опубликованы в журнале eClinicalMedicine.

Деменцией страдают более 55 миллионов человек во всем мире. Ожидается, что в течение следующих 50 лет число больных утроится. 60-80% случаев деменции приходятся на болезнь Альцгеймера. Раннее выявление повышает шансы на более эффективное лечение. Но выявить болезнь точно нельзя без использования инвазивных или дорогостоящих тестов, например, ПЭТ-сканирования или анализа спинномозговой жидкости.

В новом исследовании ученые разработали модель машинного обучения, способную предсказать, разовьется ли болезнь Альцгеймера у человека с легкими проблемами с памятью и мышлением. Ее протестировали на результатах МРТ и интеллектуальных тестов 1500 пациентов из США, Великобритании и Сингапура.

Алгоритм смог предсказать, у кого в течение трех лет разовьется болезнь Альцгеймера. Он смог правильно идентифицировать людей, у которых будет деменция, в 82% случаев. Также он правильно выявил 81% людей со стабильными легкими нарушениями мышления и памяти.

ИИ был примерно в три раза более точным, чем нынешние критерии: атрофия серого вещества на МРТ или результаты тестов на память. Это означает, что новый инструмент может значительно сократить дозу ошибочных диагнозов.

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