Чувство смысла в жизни улучшает психическое здоровье детей, выяснили ученые

Канадские ученые из Университета Сейнт Пол в Оттаве доказали, что повышенное чувство смысла в повседневной жизни обеспечивает детям лучшее психическое здоровье. Исследование опубликовано в научном журнале The Humanistic Psychologist (THP).

Смысл определяется как степень, в которой люди находят значимость и цель в своей жизни. Этот параметр считается ключевым компонентом душевного здоровья.

У взрослых смысл связан с лучшими механизмами преодоления кризисов и общим психическим состоянием, что предполагает его потенциальную пользу и для детей.

Понятие «смыслового мышления», которое охватывает деятельность, надежду, самоуважение и открытость опыту, особенно актуально для детей.

Команда набрала 62 ребенка в возрасте от шести до 12 лет. Дети прошли тесты на определение уровня идентичности, предназначения и общего психического здоровья. Участники также сообщали, как часто они посещали религиозные службы.

Исследователи обнаружили положительную связь между смысловым мышлением и психическим здоровьем. Дети с более высоким чувством смысла в повседневной жизни сообщили о лучшем психическом здоровье и показали меньше симптомов интернализации и экстернализации (типов психических расстройств со внутренними и внешними проявлениями). При этом смысловое мышление составляло 50% дисперсии в показателях психического здоровья.

Каждый из компонентов осмысленного мышления вносил вклад в общее психическое здоровье детей. Дети, которые сообщили о более высоком уровне свободы воли, чувствовали больший контроль над своими действиями и решениями, что коррелировало с лучшим психическим здоровьем.

Аналогичным образом, более высокая самооценка, надежда и открытость новому опыту были связаны с меньшим количеством симптомов тревоги, депрессии и внешнего поведения.

Команда также отметила неожиданный эффект от посещения детьми религиозных служб. Хотя походы на такие мероприятия не оказывали прямого влияния на психическое здоровье молодых людей, результаты показали, что подобный опыт помогает формировать осмысленное мышление, которое улучшает душевное благополучие.

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