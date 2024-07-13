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Пристрастие к кофе бывает связано со склонностью к ожирению, выяснили ученые

NPP: обнаружены гены, отвечающие за тягу к потреблению кофеина

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Shutterstock/Dulin

Международная группа ученых из Канады, США и Нидерландов обнаружила гены, отвечающие за пристрастие к кофе. Специалисты также нашли связь между кофеманией и склонностью к набору лишнего веса. Исследование опубликовано в научном журнале Neuropsychopharmacology (NPP).

Команда использовала генетические данные из двух больших медицинских баз информации: 23andMe в США и UK Biobank в Великобритании. Эти ресурсы в совокупности содержат различные медицинские сведения более чем о 464 тыс. человек.

Анализ подтвердил, что склонность к потреблению кофе во многом зависит от генетики и может передаваться по наследству. Ученые определили на хромосомной карте человека семь генетических локусов (участков), связанных с любовью к этому бодрящему напитку.

Большинство из этих локусов участвуют в метаболических процессах, с известными генами, включая CYP1A1 и CYP1A2. Эти генетические варианты влияют на то, как быстро люди усваивают кофеин.

Исследователи отметили положительные генетические корреляции между потребление кофе и склонностью к ожирению. Другими словами, кофеманы с большей вероятностью имеют повышенный показатель индекса массы тела.

Авторы работы подчеркнули, что привычка пить кофе сама по себе не указывает на повышенный риск набора веса. Этот фактор может быть связан с тем, какие кофейные напитки предпочитает человек. Если он постоянно выбирает кофе с большим количеством молока и сахара, это может сказаться на его здоровье.

По словам ученых, положительные и отрицательные эффекты для здоровья от употребления кофе в значительной степени зависят от таких факторов, как количество, способы заваривания, добавки, и других аспектов, определяемых внешней средой.

Ранее стало известно, почему некоторые люди чувствуют себя хуже после кофе.

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