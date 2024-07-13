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Ученые выяснили, как с возрастом меняются самовлюбленные люди

Psychological Bulletin: выраженность нарциссизма уменьшается с возрастом

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Люди становятся менее нарциссичными с возрастом. При этом различия между людьми остаются стабильными, то есть самовлюбленные дети остаются нарциссичнее сверстников и в зрелом возрасте. Это показало исследование, опубликованное в журнале Psychological Bulletin.

Ученые проанализировали данные 51 исследования, в которых участвовали 37 тысяч человек в возрасте от 8 до 77 лет. За некоторыми пациентами наблюдали на протяжении десятилетий.

Анализ показал, что с возрастом у людей стали менее выраженными высокомерие, гиперчувствительность и неспособность к сочувствию. Особенно заметно уменьшились чувство превосходства и потребность в восхищении.

Нарциссизм людей по сравнению с их сверстниками не изменился значительно с течением времени. Люди, которые были более нарциссичны в детстве, остались такими и в зрелом возрасте.

Большинство исследований провели в США, Канаде и Западной Европе. Одна работа была из Китая, одна — из Новой Зеландии. Будущие исследования должны изучить нарциссизм в других странах и культурах.

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