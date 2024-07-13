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Найден новый фактор риска рассеянного склероза

HealthDay: курение родителей связано с риском рассеянного склероза у взрослых детей

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Depositphotos

Курение родителей может быть связано с повышенным риском рассеянного склероза у детей. Об этом сообщает HealthDay.

Ученые проанализировали данные 1565 канадских, 2040 итальянских и 2674 норвежских пациентов. Курение родителей, особенно матери во время беременности, повышало риск рассеянного склероза у норвежцев во взрослом возрасте. Вредная привычка родителей также была связана с повышенным риском склероза у канадцев. Для итальянской популяции такой связи обнаружено не было.

Природа обнаруженной связи не изучена, отметили ученые. Результаты могут объясняться тем, что курение родителей повышает шансы того, что курить будут их дети. Именно это может повышать риск склероза у них. Поэтому требуется больше исследований.

До этого врач рассказала, что плохая память, слабость в конечностях, депрессия и тревога могут быть ранними признаками рассеянного склероза. Болезнь обычно проявляется до 40 лет, чаще болеют женщины.

Ранее врач развеял миф о вреде кофе при гипертонии.

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