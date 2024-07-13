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Названы лекарства, которые нужно с осторожностью принимать в жару

Associated Press: жара может повысить риск побочных эффектов от лекарств

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Жаркая погода может повысить риск тяжелых побочных эффектов лекарств, а также привести к неисправности ручек-шприцов и к взрывам ингаляторов. Об этом сообщает The Associated Press.

Некоторые таблетки для снижения кровяного давления работают, усиливая выведение жидкости из организма. Они могут привести к обезвоживанию, поэтому важно следить за объемом выпиваемой жидкости.

Бета-блокаторы, которые применяют при заболеваниях сердца, могут уменьшить приток крови к коже. Из-за этого человек может стать менее чувствительным к опасной для жизни жаре.

Антидепрессанты, аспирин и обезболивающие могут помешать телу нормально охлаждаться. Также сочетание жары и некоторых лекарств может привести к головокружению и падению.

Антибиотики, противогрибковые средства и препараты от прыщей могут повысить чувствительность к солнцу. Неосторожность может привести к серьезному солнечному ожогу. Следует читать инструкции по применению лекарств и не принимать их без назначения врача.

Также важно хранить лекарства в прохладном и сухом месте. Некоторые препараты требуют хранения в холодильнике. При путешествии на машине любые лекарства следует перевозить в дорожном холодильнике, даже если оно не требуют охлаждения. Ручки-шприцы с адреналином для лечения анафилактического шока могут выйти из строя, а баллончики-ингаляторы способны взорваться. Их особенно важно беречь от жары.

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