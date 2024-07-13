Врач рассказала, какие продукты защищают мозг от депрессии и болезни Альцгеймера

При переваривании пищи, богатой клетчаткой (овощей, фруктов, орехов, круп, бобовых) в организме вырабатываются короткоцепочные жирные кислоты, снижающие риск развития болезни Альцгеймера и депрессии. Об этом Daily Mail рассказала диетолог Эмили Лиминг из Великобритании.

По словам врача, продукты переработки определенных видов пищи называются метаболитами. Они производятся особыми кишечными бактериями. Одними из самых важных для психического и умственного здоровья метаболитами служат короткоцепочные жирные кислоты. Это молекулы, которые обладают мощными противовоспалительными свойствами.

Диетолог объяснила, что хроническое, низкоинтенсивное воспаление мозга может быть фактором риска развития болезней Альцгеймера и Паркинсона, а также депрессии. Некоторые исследования показали, что у людей с такими патологиями уровень короткоцепочных жирных кислот снижен. Чтобы увеличить их выработку, доктор Лиминг рекомендует употреблять пищу, богатую клетчаткой (полезными пищевыми волокнами). Этим пищевым компонентом богаты практически все растительные продукты.

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