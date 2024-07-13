Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Управление Российской орбитальной станции будет налажено на привычном месте

РОС будут руководить из зала, где управляли полетом станции «Мир»

close
100%
Роскосмос/Depositphotos

Полетом проектируемой Российской орбитальной станции (РОС) будут руководить специалисты «Роскосмоса» из зала, где ранее управляли полетом советской и российской станции «Мир». Об этом ТАСС заявил генеральный конструктор РФ по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктор РКК «Энергия», академик РАН Владимир Соловьев.

«Зал, откуда управляли полетом предыдущих орбитальных комплексов, располагался в другом корпусе, рядом с кабинетом руководителя полетом. После затопления станции «Мир» он не используется, но скоро в нем будет создаваться зал управления РОС», — заявил Соловьев.

close
100%
«Роскосмос»

Советская и российская пилотируемая научно-исследовательская орбитальная станция «Мир» находилась в околоземном космическом пространстве с 20 февраля 1986 года по 23 марта 2001 года. Это была первая в мире многомодульная космическая станция.

До этого в «Роскосмосе» рассказали о жестком отборе среди космонавтов для полета на РОС.

Ранее ученые рассказали о «метеоритной» миссии «Луны-26».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами