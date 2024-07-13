Управление Российской орбитальной станции будет налажено на привычном месте

Полетом проектируемой Российской орбитальной станции (РОС) будут руководить специалисты «Роскосмоса» из зала, где ранее управляли полетом советской и российской станции «Мир». Об этом ТАСС заявил генеральный конструктор РФ по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктор РКК «Энергия», академик РАН Владимир Соловьев.

«Зал, откуда управляли полетом предыдущих орбитальных комплексов, располагался в другом корпусе, рядом с кабинетом руководителя полетом. После затопления станции «Мир» он не используется, но скоро в нем будет создаваться зал управления РОС», — заявил Соловьев.

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Советская и российская пилотируемая научно-исследовательская орбитальная станция «Мир» находилась в околоземном космическом пространстве с 20 февраля 1986 года по 23 марта 2001 года. Это была первая в мире многомодульная космическая станция.

До этого в «Роскосмосе» рассказали о жестком отборе среди космонавтов для полета на РОС.

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