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Ученые нашли способ в 100 раз усилить старые антибиотики

PNAS: удлинение молекул бацитрацина сделало его в 100 раз мощнее против микробов

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Depositphotos

Нидерландские химики из Лейденского университета нашли способ усовершенствовать один из самых старых и широко применяемых антибиотиков с помощью современных технологий. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Команда взяла за основу бацитрацин, который уже около 70 лет используют для обеззараживания порезов, ссадин и других повреждений кожи.

Бацитрацин поскольку он «атакует» бактерии уникальным способом по сравнению с другими типами антибиотиков. Он прикрепляется к определенной части бактериальной мембраны на внешнем слое клетки. Таким образом препарат не дает микробам строить клеточные стенки и подавляет их рост.

Ученые использовали химический синтез, чтобы удлинить молекулы бацитрацина, увеличив количество точек контакта лекарства с мембраной бактерии.

Как показали тесты, модифицированный препарата оказался в 10-100 раз мощнее старой версии антибиотика. Более того, усовершенствованный бацитрацин стал эффективен против некоторых устойчивых к лекарствам микробов.

Исследователи рассчитывают, что их открытие поможет создать действенные варианты известных антибактериальных препаратов.

Ранее ученые в семь раз усилили антибиотик против грибковых инфекций.

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