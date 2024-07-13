Найден ген, повышающий риск аутоиммунного заболевания щитовидки

Ученые из Исландского университета в составе научного корректива обнаружили, что мутации в гене LAG-3 могут повышать риск развития аутоиммунного заболевания щитовидной железы в несколько раз. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

В исследовании приняли участие более 110 тысяч пациентов с аутоиммунным заболеванием щитовидной железы (аутоиммунным тиреоидитом) из Исландии, Финляндии, Великобритании и США. Также учитывались данные 1,1 миллиона здоровых добровольцев.

Аутоиммунный тиреоидит — это заболевание, при котором происходит воспаление щитовидной железы вследствие атаки ее клеток собственными антителами. Он поражает около 5% мирового населения.

В ходе секвенирования ДНК добровольцев ученые обнаружили 290 генетических вариантов, связанных с аутоиммунным заболеванием щитовидной железы из которых 115 ранее не были описаны. Два варианта, оказывающие наибольшее влияние на риск развития этого заболевания, были связаны с геном LAG-3 (геном активации лимфоцитов-3). Отмечается, что чаще всего их носителями оказывались Исландцы и Финны. Исследователи объяснили, что, вероятнее всего такие мутации появились у общего предка жителей этих стран.

Ученые отметили, что исландский вариант LAG3 повышает риск развития аутоиммунного тиреоидита в 3,4 раза.

Ранее была раскрыта связь между щитовидкой и сбоями в работе сердца.