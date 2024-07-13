Ученые обнаружили неожиданный фактор креативности в мозге

Американские ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре обнаружили взаимосвязь между креативностью и пониженными мозговыми реакциями на необычные или неожиданные стимулы. Исследование опубликовано в научном журнале Brain and Cognition (BAC).

Творчество часто связывают с широким фокусом внимания, что иногда приводит к интересу к информации, которая на первый взгляд может показаться неактуальной. Считается, что эта характеристика возникает из-за отсутствия когнитивного контроля.

В новом исследовании команда предложила новое объяснение: творческие личности могут обрабатывать значимость информации нетипичным образом.

Обработка значимости — способ мозга выделить информацию, которая заслуживает внимания и должна быть приоритетной.

Специалисты провели два исследования. В первом тесте 51 человеку поручили выполнить задание для оценки креативности, создав рисунки из нескольких простых линий за 10 минут.

Затем участники просмотрели серию изображений камней, среди которых случайным образом возникали яблоки (необычные стимулы). Исследователи измеряли реакцию мозга добровольцев на необычные стимулы с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ).

Данные ЭЭГ показали, что у творческих людей значительно снижена реакция мозговой волны P300 на необычные стимулы. Это говорит о том, что их мозг не находил эти странные стимулы столь же примечательными, как мозг менее творческих людей. Другими словами, креативные умы могли недооценивать важность стимулов, которые обычно считаются удивительными.

Во втором исследовании 200 участников выполнили другое творческое задание, в котором им нужно было придумать необычное использование для обычного предмета, например, картонной коробки.

Результаты показали, что креативность влияет на то, как участники обрабатывают награды. Творческие личности, как правило, более мотивированы на выполнение различных видов деятельности, демонстрируя более высокое общее желание заниматься потенциально вознаграждающими видами деятельности. Однако их мотивация была меньше связана с тем, насколько им нравились эти виды деятельности по сравнению с менее творческими личностями. Эта закономерность предполагает, что творческие люди могут придавать мотивационную важность более широкому спектру видов деятельности, а не только тем, которые они считают приятными.

Результаты исследования свидетельствуют, что более творческие люди по-разному обрабатывают информацию, особенно когда речь идет об оценке того, что заслуживает внимания или имеет мотивационную значимость.

Ранее ученые нашли способ повысить творческие способности человека, вмешиваясь в его сон.