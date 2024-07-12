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Ученые раскрыли тайну происхождения «Глаза дракона» в Норвегии

Live Science: суперледник оставил на норвежских скалах след в виде огромного ока

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VOJTa Herout/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Норвежского университета науки и технологий объяснили происхождение природного объекта под названием «Глаз дракона» — скальной впадины, удивительно похожей на глаз огромного мифического монстра. Достопримечательность находится в прибрежной полосе на северо-западном побережье скандинавской страны. Исследование опубликовано на научном портале Live Science.

По словам геологов, «Глаз дракона» был оставлен Фенносакандинавским ледяным щитом во время последнего ледникового периода. Он появился около 20 тыс. лет назад, и примерно 16 тыс. лет назад показался на поверхности.

Фенноскандинавский ледниковый щит был суперледником, который покрывал всю Скандинавию, а также части Северной Европы и северо-запада России во время последнего ледникового максимума.

Ученые объяснили, что оледенение рельефа может привести к появлению всех видов геологических образований, включая так называемые пластические формы. Они возникают в результате эрозии коренной породы под толщей льда.

Высоконапорные потоки талой воды, движущиеся подо льдом, могут вырезать в коренной породе углубления с гладкими стенками произвольных форм, которые имеют в ширину и глубину от нескольких сантиметров до нескольких метров.

Исследователи считают, что «Глаз дракона» сформировался под действием очень сильных течений, которые концентрировали абразивный износ и эрозию в круговых узорах.

Геологи отметили, что впадина состоит из метаморфической породы с красочными минеральными полосами, которые добавляют фантастического вида этому необычному природному объекту.

Ранее ученые выяснили, что грибки и лишайники способны разъедать древние наскальные рисунки.

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