В Саудовской Аравии нашли загадочные каменные круги эпохи неолита

Международная группа археологов из Австралии, Великобритании и других стран раскопала древние каменные круги на северо-западе Саудовской Аравии. По словам специалистов, это могут быть остовы каменных хижин возрастом около 7000 лет. Исследование опубликовано в научном журнале Levant.

Постройки времен позднего каменного века нашли с помощью аэрофотосъемки недалеко от города Аль-Ула. Круги имеют диаметр от четырех до восьми метров. Ученые отметили, что нашли следы дверных проемов и материалов кровли. Всего эксперты идентифицировали около 345 таких структур.

Также в ходе раскопок близ Аль-Улы было найдено множество каменных орудий из базальта и костей овец, коров и коз. Внимание археологов привлекли разнообразные ракушки, по всей видимости, извлеченные из Красного моря, которое находится в120 километрах к западу от места исследования.

Специалисты предположили, что в древности здесь процветала торговля.

Ученые отметили сходство каменных кругов в Саудовской Аравии с похожими структурами из Иордании, которые также оказались остатками древних жилищ. Исследователи добавили, что прямоугольные дома люди научились строить лишь в позднем неолите.

Ранее археологи раскрыли тайну каменных кругов в Норвегии, оказавшихся местом захоронения маленьких детей.