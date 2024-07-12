Названо простое средство, помогающее быстрее избавиться от гриппа

Ученые из Саутгемптонского университета (Великобритания) установили, что использование солевых или гелевых назальных спреев может предотвращать острые респираторные заболевания (ОРЗ) и сокращать время лечения после заражения. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Respiratory Medicine.

В исследовании приняли участие почти 14 тысяч человек. У всех испытуемых ранее были диагностированы заболевания и патологии, повышающие риск ОРЗ, такие как иммунодефицит, болезни сердца, астма и сахарный диабет. Также в научной работе учитывались данные лиц, в истории болезни которых были частые рецидивы респираторных заболеваний (гриппа, COVID-19, риновирусных и аденовирусных инфекций).

Участники были распределены на четыре группы. Первую группу проинструктировали использовать назальный спрей на основе геля, снижающий способность вирусов размножаться в носу. Вторая группа применяла обычный спрей с физиологическим (солевым) раствором. Третья и четвертая группы выступали в качестве контрольных — они прошли обучение по управлению стрессом и физической активностью, а также стандартный курс терапии ОРЗ соответственно.

Отмечается, что участникам дали указание использовать спреи при первых признаках респираторного заболевания. Применять средства нужно было до шести раз в день, ограничивая дозировку для каждой ноздри двумя нажатиями. В течение шести месяцев испытуемые вели «дневники ОРЗ», в которых отмечали тип возбудителя инфекции и количество дней, проведенных с кашлем, простудой, болью в горле, высокой температурой и другими симптомами.

Результаты показали, что у добровольцев, использующих назальные спреи, на протяжении всего исследования провели на 20-30% меньше времени на больничных по сравнению с участниками из других групп. Кроме того, первые чаще сообщали о том, что перенесли ОРЗ в легкой форме.

Ученые также отметили, что как использование спреев, так и внесение изменений в образ жизни поспособствовали снижению потребности участников в антибиотиках.

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