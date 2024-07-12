Почти половина всех случаев рака вызвана шестью факторами, выяснили ученые

Медицинские эксперты Американского онкологического общества (American Cancer Society) установили, что почти половина всех случаев рака вызвана шестью факторами образа жизни — курением сигарет, избыточным весом, употреблением алкоголя, малоподвижным образом жизни, неправильным питанием и длительным пребыванием на солнце. Результаты исследования опубликованы в Онкологическом журнале для клиницистов (CA — A Cancer Journal for Clinicians).

В научной работе анализировалась частота развития онкологических заболеваний в США. Было установлено, что в 2019 году у 713 340 американцев был диагностирован рак. При этом 44% всех случаев заболевания были связаны с нездоровыми привычками и образом жизни.

В частности, у 344 070 человек развитие рака было обусловлено негативным влиянием курения. От этого общего числа 169 810 случаев закончились летальным исходом. Причиной постановки еще 135 910 диагнозов (и 43 520 летальных исходов) стала избыточная масса тела. Третьим по значимости фактором развития рака признали злоупотребление алкоголем (96 730 общих случаев и 24 410 летальных исходов).

Замыкали список онкологические заболевания, вызванные малоподвижным образом жизни, неправильным питанием и долгим пребыванием на солнце. Заражение вирусом папилломы человека (ВПЧ) также было весомым фактором онкогенеза.

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