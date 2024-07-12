Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили, что ускоряет разрушение сосудов при диабете

EASD: недостаток сна ускоряет разрушение сосудов при диабете

close
100%
Shutterstock

Ученые из Университетской больницы Оденсе в Дании установили, что недостаток сна при диабете повышает риск возникновения микрососудистых повреждений, приводящих к более серьезным осложнениям заболевания. Результаты исследования будут опубликованы на сайте ежегодного собрания Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD).

В исследовании приняли участие добровольцы, у которых недавно был диагностирован сахарный диабет второго типа. Для измерения продолжительности сна каждого участника ученые снабдили испытуемых акселерометрами (приборами, отслеживающими положение объекта в пространстве) и проинструктировали непрерывно носить их в течение 10 дней.

В соответствии с продолжительностью ночного отдыха участники были разделены на три группы. В первую группу вошли лица с коротким (менее семи часов) ночным сном, во вторую — спящие оптимальное количество времени (от семи до девяти часов), а в третью — отдыхающие длительно (более девяти часов).

Также испытуемых попросили предоставить образцы мочи для определения альбумин/креатининового соотношения, пройти цифровую визуализацию сетчатки глаз или офтальмоскопию (осмотр глазного дна) для определения степени повреждения мелких сосудов.

Ученые обнаружили, что низкая продолжительность сна достоверно коррелировала с повышением риска возникновения микрососудистых поражений в 2,6 раза по сравнению с оптимальной. У лиц с избыточным количеством сна вероятность повреждения сосудов была выше в 2,3 раза. Также было установлено, что связь между недостатком сна и микрососудистыми травами усиливалась с возрастом (по достижении 62 лет).

Исследователи объяснили, что повреждение мелких кровеносных сосудов может привести к серьезным осложнениям сахарного диабета, таким как ретинопатия и нефропатия. Нефропатия на фоне диабета –— это патологические изменения, характеризующиеся ухудшением фильтрационной функции почек. Под ретинопатией понимается повреждение сетчатой оболочки глазного яблока, которое может стать причиной атрофии зрительного нерва и слепоты.

Ранее были перечислены препараты, повышающие риск развития сахарного диабета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами