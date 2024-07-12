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У галактик есть «сердце и легкие», выяснили ученые

MNRAS: открыт механизм защиты галактик от быстрого роста и раннего затухания

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NASA

Британские астрофизики из Кентского университета раскрыли секрет развития молодых галактик, благодаря которому они избегают бесконтрольного роста и быстрого прекращения существования. Исследование опубликовано в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Долгое время ученые не знали, что именно сдерживает расширение галактик, в ходе которого они преобразуют газ в новые звезды.

В новом исследовании команда предположила, что у галактических структур есть системы, которые можно сравнить с сердцем и легкими в организме.

«Сердцем» галактики служит черная дыра, импульсы из которой могут привести к возникновению струй вещества. Они колеблются вдоль своих осей назад и вперед, подобно движению грудной диафрагмы, которая наполняет и сдувает наши легкие.

Это космическое «дыхание» приводит к тому, что энергия струй широко передается в окружающую среду, вызывая давление и замедляя потребление галактического газа.

Неожиданное сходство галактик с живым организмом было обнаружено в ходе компьютерного моделирования.

Ученые предположили, что время жизни каждой галактики зависит от режима работы ее «сердца и легких» в лице сверхмассивной черной дыры.

Ранее в созвездии Девы сверхмассивная черная дыра внезапно активировалась на глазах у астрономов.

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