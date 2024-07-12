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Ученые научились изучать смерчи и ураганы с помощью детекторов космических лучей

arXiv: мощные грозы заряжают высокоэнергетические частицы мюоны в атмосфере

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Depositphotos

Американские ученые из Университета штата Огайо нашли новый метод отслеживания и изучения торнадо, ураганов и других экстремальных погодных явлений. Оказалось, что мощные стихийные бедствия можно предсказывать с помощью детекторов мюонов — высокоэнергетических частиц, которые обычно приходят с космическими лучами. Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных статей arXiv.

Традиционные приборы для отслеживания смерчей полагаются на данные с беспилотников и метеозондов, но эти методы часто требуют, чтобы люди находились в опасной близости от траектории надвигающегося шторма.

Ученые выяснили, что мюоны реагируют на изменения в атмосфере. Проходя через грозовой фронт, эти частицы меняют свои свойства, и эти изменения можно зафиксировать с помощью специальных мюонных детекторов, которые используются астрофизиками.

Полученные данные могут позволить лучше прогнозировать развитие шторма и заблаговременно предупреждать людей о приближении опасных погодных условий.

По словам исследователей, основная проблема их метода связана с тем, что мюонные детекторы представляют собой стационарные комплексы, самый маленький из которых имеет 50 метров в диаметре. Как правило, их не строят в местах с частыми бурями.

Однако создание подобных объектов могло бы существенно улучшить прогнозирование будущих ураганов и прочих экстремальных атмосферных явлений, считают специалисты.

Ранее ученые научились предсказывать смену циклов климатического феномена Эль-Ниньо более чем на два года вперед.

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