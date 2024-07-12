Врач рассказала, почему мужчины тяжелее переносят простуду и грипп

В организме женщин антитела при гриппе и острых респираторных вирусных инфекциях вырабатываются эффективнее, чем у мужчин. Кроме того, женщины легче переносят заболевания и быстрее выздоравливают. Об этом изданию The Conversation рассказала Теа ван де Мортель, инфекционист и преподаватель кафедры инфекционной безопасности и контроля в Университете Гриффита (Австралия).

Врач объяснила, что женщины являются носителями двух Х-хромосом, в то время как мужчины — только одной. Х-хромосомы содержат важные наборы генов, отвечающих за формирование иммунной функции. Наличие большего числа наборов дает женщинам преимущество — усиленную защиту от чужеродных тел и веществ. Кроме того, эстроген (женский половой гормон) также усиливает иммунный ответ и ускоряет выработку антител — специальных молекул, которые распознают возбудителей гриппа (или острых респираторных заболеваний) и уничтожают их.

Инфекционист добавила, что женщины острее ощущают недомогание в начале болезни. Это показало исследование австрийских ученых из Медицинского университета Инсбрука. В ходе научной работы с участием мужчин и женщин с острым риносинуситом (воспалением носа и околоносовых пазух) вторые чаще отмечали сильную заложенность носа, а также головную и лицевую боль. Однако к пятому-восьмому дню стало ясно, что женщины быстрее выздоравливали и ощущали меньший дискомфорт.

Ученые отметили, что мужчины действительно не преувеличивают симптомы — им может потребоваться больше времени, чтобы полностью избавиться от инфекции. Кроме того, они реже обращаются за медицинской помощью, что может дополнительно осложнять течение простуды и гриппа.

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