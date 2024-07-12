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Создан чат-бот в Telegram для выявления рака кожи за несколько секунд

В Первом МГМУ создали чат-бота для скрининга рака кожи за несколько секунд

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Evgeniy Kalinovskiy/Shutterstock/FOTODOM

Студенты Цифровой кафедры Первого МГМУ имени И. М. Сеченова создали чат-бота в Telegram, который позволяет по фото получить информацию о предположительном виде образования на коже. Чат-бот для скрининга рака кожи также предоставляет информацию о ближайших профильных медучреждениях, куда можно обратиться за консультацией. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Сеченовском Университете.

«Чтобы получить вердикт о предположительном характере образования, нужно сделать фото на смартфон и загрузить изображение в чат. Через несколько секунд бот выдаст результат и предложит дальнейшие действия в виде очного обращения к врачу либо дистанционного контроля за новообразованием. С помощью бота пользователь также сможет подобрать ближайшие профильные клиники с учетом своей геолокации и записаться к врачу для консультации», – рассказала «Газете.Ru» руководитель проекта Ляман Шамилова.

Среди конкурентных преимуществ бота — качественный и быстрый анализ, подробная и понятная пошаговая инструкция для самопроверки кожных образований, а также возможность задать вопрос и получить ответ с помощью нейронной сети, поиск клиник по геолокации в чате и возможность подобрать солнцезащитные средства и изучить правила по уходу за кожей и родинками.

Чат-бот использует для первичной диагностики кожных образований технологии искусственного интеллекта. Он дифференцирует пигментные образования от беспигментных, а доброкачественные образования от имеющих высокий риск озлокачествления. Помимо этого, он выдает рекомендации пользователю о дальнейших действиях по обследованию и лечению.

Для обучения нейросетей разработчики использовали крупнейшую базу данных дерматоскопических снимков. Она включает в себя более 10 тысяч изображений различных типов кожных образований, включая меланому, невусы, папилломы, кератомы и другие.

Сейчас команда продолжает работать над обучением модели и дорабатывает интерфейс чат-бота. В дальнейшем разработчики планируют усовершенствовать его функционал и добавить функцию распознавания по фото кожных высыпаний любого характера и предварительной постановки диагноза.

Ранее врач назвала неочевидные симптомы хламидиоза.

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