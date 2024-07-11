Ученые выявили простой способ повышения стрессоустойчивости

Ученые из Университета Маккуори (Австралия) обнаружили, что ведение «дневника стресса» в течение 15 минут в неделю помогает повысить психическую устойчивость. Результаты исследования опубликованы в журнале Stress & Health.

В исследовании приняли участие 254 церковнослужителей. По словам ученых, эта группа людей подвержена эмоциональным перегрузкам, поскольку вынуждена ежедневно оказывать поддержку людям, сталкивающимся с личным горем и потерями, в рабочее и нерабочее время. Участникам было предложено тратить 15 минут в неделю на описание в дневнике стрессовой ситуации, возникшей на предыдущей неделе.

Первую группу испытуемых попросили поразмыслить над инцидентом, с которым они успешно справились, вторую — над инцидентом, с которым они не справились, а третью — описать событие без самокритики. Целью исследования было выяснить, приносит ли саморефлексивное письмо больше пользы, чем описательное.

Отмечается, что уровень стресса каждого участника оценивали четыре раза: непосредственно перед началом испытания, сразу после его окончания, затем снова через три месяца и, в последний раз, через шесть месяцев. Результаты показали, что саморефлексивное письмо было более эффективным для повышения психологической устойчивости, чем описательное. Кроме того, размышления о собственных примерах успешного преодоления трудностей оказались наиболее результативными для поддержания этой устойчивости в долгосрочной перспективе.

Ученые объяснили, что в основе антистрессового эффекта ведения дневника лежит механизм позитивного психологического подкрепления. По словам исследователей, вера в способность справляться с трудностями, подкрепленная письменным свидетельством, помогает человеку выработать собственные стратегии решения проблем и психологически подготовиться к ним, испытывая меньше волнения.

Ранее ученые выяснили, что хронический стресс портит качество спермы.