Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые выявили простой способ повышения стрессоустойчивости

Stress & Health: ведение дневника повышает стрессоустойчивость

close
100%
Shutterstock

Ученые из Университета Маккуори (Австралия) обнаружили, что ведение «дневника стресса» в течение 15 минут в неделю помогает повысить психическую устойчивость. Результаты исследования опубликованы в журнале Stress & Health.

В исследовании приняли участие 254 церковнослужителей. По словам ученых, эта группа людей подвержена эмоциональным перегрузкам, поскольку вынуждена ежедневно оказывать поддержку людям, сталкивающимся с личным горем и потерями, в рабочее и нерабочее время. Участникам было предложено тратить 15 минут в неделю на описание в дневнике стрессовой ситуации, возникшей на предыдущей неделе.

Первую группу испытуемых попросили поразмыслить над инцидентом, с которым они успешно справились, вторую — над инцидентом, с которым они не справились, а третью — описать событие без самокритики. Целью исследования было выяснить, приносит ли саморефлексивное письмо больше пользы, чем описательное.

Отмечается, что уровень стресса каждого участника оценивали четыре раза: непосредственно перед началом испытания, сразу после его окончания, затем снова через три месяца и, в последний раз, через шесть месяцев. Результаты показали, что саморефлексивное письмо было более эффективным для повышения психологической устойчивости, чем описательное. Кроме того, размышления о собственных примерах успешного преодоления трудностей оказались наиболее результативными для поддержания этой устойчивости в долгосрочной перспективе.

Ученые объяснили, что в основе антистрессового эффекта ведения дневника лежит механизм позитивного психологического подкрепления. По словам исследователей, вера в способность справляться с трудностями, подкрепленная письменным свидетельством, помогает человеку выработать собственные стратегии решения проблем и психологически подготовиться к ним, испытывая меньше волнения.

Ранее ученые выяснили, что хронический стресс портит качество спермы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами