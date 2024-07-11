Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Китай попробует сбить с курса 30-метровый астероид к 2030 году

JDSE: КНР проведет испытания системы по защите Земли от космических угроз

close
100%
Addy Graham/University of Arizona

Китай планирует первую миссию по изменению орбиты астероида с помощью ударного воздействия. В качестве мишени выбран околоземный объект 2015 XF261, представляющий собой космический камень диаметром 30 метров. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Deep Space Exploration (JDSE).

Астероид 2015 XF261 последний раз приближался к Земле 9 июля, пролетев на расстоянии 50 млн километров от нашей планеты со скоростью 42 тыс. километров в час.

«В рамках первой миссии Китая по проверке на орбите системы защиты от околоземных астероидов будет проведена демонстрация утилизации оборонительных средств с учетом потенциального риска столкновения околоземных астероидов с Землей», — говорится в исследовании.

В ходе запланированной миссии Китайское национальное космическое управление (CNSA) планирует запустить два космических корабля, один из которых врежется в 2015 XF261, а второй будет наблюдать за столкновением. Операцию осуществят до 2030 года.

Астероид 2015 XF261 должен пролететь мимо Земли в марте и мае 2027 года, но в это время объект все еще будет находиться на расстоянии 32 млн километров от нашей планеты, и CNSA понадобится время, чтобы достичь его.

Лучшая возможность для такой миссии, похоже, появится в апреле 2029 года, когда астероид приблизится к Земле на расстояние 6,8 млн километров. Еще один шанс появится в апреле 2030 года, когда 2015 XF261 подойдет к нашей планете на 7,1 млн километров.

Ранее Индия объявила о планах защитить Землю от астероида Апофис в 2029 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами