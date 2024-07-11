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Ученые впервые провели 3D-реконструкцию хромосом шерстистого мамонта

Cell: создана трехмерная структура хромосом мамонта возрастом 52 тыс. лет

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Depositphotos

Международная группа ученых из Дании и США впервые реконструировала трехмерные хромосомные структуры шерстистого мамонта возрастом 52 тыс. лет. Исследование опубликовано в научном журнале Cell.

Знание трехмерной архитектуры генома дает специалистам массу дополнительной информации помимо последовательности, однако большинство древних образцов ДНК состоят из очень коротких фрагментов.

Команда в течение пяти лет тестировала десятки образцов, прежде чем обнаружила необычайно хорошо сохранившегося шерстистого мамонта, найденного на северо-востоке Сибири в 2018 году.

Чтобы реконструировать геномную архитектуру ископаемого зверя, исследователи извлекли ДНК из образца кожи.

Анализ показал, что у шерстистых мамонтов было 28 хромосом — столько же, сколько у современных азиатских и африканских слонов. Примечательно, что окаменелые хромосомы мамонта также сохранили огромное количество физической целостности и деталей, включая наномасштабные петли, приводящие транскрипционные факторы в контакт с генами, которые они контролируют.

В дальнейшем ученые рассчитывают изучить эпигенетические модели других тканей вымершего вида. Эти усилия способствуют будущим проектам, призванным возродить шерстистых мамонтов.

Ранее ученые опровергли популярную теорию о причинах окончательного вымирания мамонтов на Земле.

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