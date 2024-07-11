Изменение климата может превратить фитопланктон в хищника, предупредили ученые

Обитающий в пресных и соленых водах фитопланктон способен отойти от питания с помощью фотосинтеза и начать поедать микробы из-за изменений климата. К такому выводу пришли канадские ученые из Монреальского университета. Исследование опубликовано на научном портале The Conversation.

Фитопланктон состоит из микроскопических одноклеточных организмов, от которых зависит около половины фотосинтеза на планете. Существа преобразуют энергию света в глюкозу с помощью клеточных механизмов, называемых хлоропластами, выделяя при это кислород и поглощая углекислый газ.

Команда установила, что в условиях теплеющей среды некоторые виды фитопланктона могут переключиться с фотосинтеза на охоту на другие организмы ради пищи.

Хищный фитопланктон, или миксопланктон питается бактериями с помощью процесса, называемого фагоцитозом.

Ученые считают, что более высокие температуры будут благоприятствовать охоте миксопланктона. Такой сдвиг сместит баланс от фитопланктона, сокращающего концентрацию углекислого газа в воздухе, к увеличению парниковых выбросов в атмосфере.

Ранее исследователи выяснили, что замедление циркуляции в мировом океане усиливает парниковый эффект.