Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Изменение климата может превратить фитопланктон в хищника, предупредили ученые

The Conversation: потепление провоцирует фитопланктон пожирать бактерии

close
100%
Shutterstock

Обитающий в пресных и соленых водах фитопланктон способен отойти от питания с помощью фотосинтеза и начать поедать микробы из-за изменений климата. К такому выводу пришли канадские ученые из Монреальского университета. Исследование опубликовано на научном портале The Conversation.

Фитопланктон состоит из микроскопических одноклеточных организмов, от которых зависит около половины фотосинтеза на планете. Существа преобразуют энергию света в глюкозу с помощью клеточных механизмов, называемых хлоропластами, выделяя при это кислород и поглощая углекислый газ.

Команда установила, что в условиях теплеющей среды некоторые виды фитопланктона могут переключиться с фотосинтеза на охоту на другие организмы ради пищи.

Хищный фитопланктон, или миксопланктон питается бактериями с помощью процесса, называемого фагоцитозом.

Ученые считают, что более высокие температуры будут благоприятствовать охоте миксопланктона. Такой сдвиг сместит баланс от фитопланктона, сокращающего концентрацию углекислого газа в воздухе, к увеличению парниковых выбросов в атмосфере.

Ранее исследователи выяснили, что замедление циркуляции в мировом океане усиливает парниковый эффект.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами