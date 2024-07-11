Врач назвал необычный признак рака

По словам дерматолога из США Скотта Уолтера, рост тонких, непигментированных волос на носу, щеках или ушах может сигнализировать о раке. Об этом сообщает издание MedicalXpress.

Тонкие и светлые пушковые волосы, покрывающие тело плода млекопитающих (в том числе человека), называются лануго. Такой волосяной покров практически полностью выпадает до рождения. Врач объяснил, что лануго выполняет функцию защиты кожи младенца от внутриутробной жидкости.

Появление подобных волос на щеках, носу и ушей у взрослых может указывать на рак легких, груди, матки или яичников. Уолтер уточнил, что рост этих волос носит характер паранеопластического симптома, то есть является клинико-лабораторным проявлением злокачественной опухоли.

Врач добавил, что этот признак может сигнализировать о раке за две года по появления других симптомов. Он напомнил, что онкологические заболевания на ранней стадии также может сопровождать воспаление языка, изменение вкусовых ощущений, потеря цвета волос, хроническая диарея и потеря веса.

Ранее ученые научились выявлять рак легких на ранней стадии по анализу крови.