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В ожидании праздников время «ускоряется», подтвердили ученые

Plos One: предвкушение праздников «ускоряет время»

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Depositphotos

Ученые из Университета Аль-Садик в Ираке обнаружили, что время в преддверии какого-либо праздника идет быстрее по ощущениям людей, которые позитивно относятся к торжеству. При этом стремительное движение времени ощущают люди всех возрастов. Результаты исследования опубликованы в журнале Plos One.

В опросе приняли участие около тысячи британцев и иранцев. Респондентов попросили уточнить, согласны ли они с утверждением о том, что с каждым годом Рождество или Рамадан наступают быстрее. Исследователи также собрали информацию о демографических характеристиках испытуемых и их социальной жизни, а затем с помощью специальных когнитивных тестов оценили функцию памяти каждого из них.

Результаты показали, что 70% и 76% испытуемых из двух исследуемых групп соответственно отмечали ускорение времени перед праздниками. Чаще других об этом сообщали люди, которые намеренно отлеживали течение предпраздничного времени, были забывчивы или выражали любовь к конкретному поводу для торжества. При этом возраст не оказывал влияния на восприятие времени.

Ученые также установили, что время «пробегало» быстрее по мнению общительных людей с развитыми социальными навыками и широким кругом знакомств. По мнению исследователей, полученные результаты частично опровергают убеждение о том, что ощущение быстроты времени обостряется в пожилом возрасте.

Ранее психологи выяснили, что любители сериалов склонны к одиночеству.

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