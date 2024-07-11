Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Австралии создадут «суперлес» из деревьев родом с древнего континента Гондвана

BSRC: на востоке Австралии возродят растения, возникшие 50 млн лет назад

close
100%
Poyt448 Peter Woodard/Wikimedia Commons

Австралийские ученые и защитники намерены создать на материке тропический лес, чтобы сохранить разрозненные фрагменты местных джунглей. Одна из целей проекта — избежать вымирания древних деревьев, чьи предки возникли десятки миллионов лет назад на суперконтиненте Гондвана. Об этом сообщается на сайте австралийской природоохранной организации Big Scrub Rainforest Conservancy (BSRC).

По словам специалистов, за несколько столетий площадь дождевых лесов на востоке Австралии из-за пожаров и засух сократилась с 75 тыс. гектаров до 750 гектаров.

Особое беспокойство у ученых вызывают деревья видов Karrabina benthamiana и Sloanea woollsii, которые возникли 50 млн лет назад. В те времена Австралия еще была соединена с Антарктидой, а Гондвана не до конца распалась на современные материки.

Древние деревья могут достигать высоты 50 метров и служат основой австралийских дождевых лесов.

Специалисты отобрали 60 видов растений, включая Karrabina benthamiana и Sloanea woollsii. Для каждого вида исследователи собрали ДНК из образцов листьев, чтобы изучить общую генетику разновидностей тропической флоры, способных процветать в более теплом и засушливом климате.

Саженцы будущего «суперлеса» будут выращиваться на исследовательской плантации площадью 15 гектаров, получившей название «живой семенной банк». Через пять лет их пересадят в дикую природу.

Ранее ученые предупредили о скором коллапсе дождевых лесов Амазонки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами