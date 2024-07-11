В Австралии создадут «суперлес» из деревьев родом с древнего континента Гондвана

Австралийские ученые и защитники намерены создать на материке тропический лес, чтобы сохранить разрозненные фрагменты местных джунглей. Одна из целей проекта — избежать вымирания древних деревьев, чьи предки возникли десятки миллионов лет назад на суперконтиненте Гондвана. Об этом сообщается на сайте австралийской природоохранной организации Big Scrub Rainforest Conservancy (BSRC).

По словам специалистов, за несколько столетий площадь дождевых лесов на востоке Австралии из-за пожаров и засух сократилась с 75 тыс. гектаров до 750 гектаров.

Особое беспокойство у ученых вызывают деревья видов Karrabina benthamiana и Sloanea woollsii, которые возникли 50 млн лет назад. В те времена Австралия еще была соединена с Антарктидой, а Гондвана не до конца распалась на современные материки.

Древние деревья могут достигать высоты 50 метров и служат основой австралийских дождевых лесов.

Специалисты отобрали 60 видов растений, включая Karrabina benthamiana и Sloanea woollsii. Для каждого вида исследователи собрали ДНК из образцов листьев, чтобы изучить общую генетику разновидностей тропической флоры, способных процветать в более теплом и засушливом климате.

Саженцы будущего «суперлеса» будут выращиваться на исследовательской плантации площадью 15 гектаров, получившей название «живой семенной банк». Через пять лет их пересадят в дикую природу.

Ранее ученые предупредили о скором коллапсе дождевых лесов Амазонки.