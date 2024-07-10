Найден важный фактор риска ухудшения памяти у пожилых

Одиночество увеличивает риск возрастного ухудшения памяти. Это показало исследование, опубликованное в журнале Archives of Gerontology and Geriatrics (Arch Gerontol Geriatr).

Одиночество — это субъективная эмоция, которую люди могут испытывать даже во время общения. Оно часто связано с депрессией и увеличением уровня гормонов стресса, которые могут способствовать ухудшению памяти. В новой работе ученые исследовали, как на людей влияли социальная изоляция и одиночество, только изоляция, только одиночество или отсутствие обоих факторов.

«Как мы и ожидали, у людей, которые были социально изолированы и одиноки, наблюдалось наибольшее ухудшение памяти, которое усилилось за шесть лет наблюдения», — рассказали авторы.

Вторым по пагубности для памяти было чувство одиночества. Это удивило ученых, поскольку они ожидали, что одинокие люди могут стимулировать свои умственные способности с помощью чтения, игр и хобби.

«Пожилые люди, страдающие от одиночества, часто имеют более низкие доходы и могут иметь структурные барьеры и проблемы со здоровьем, не позволяющие им общаться. Решением может быть реализация программ транспорта или посещений на дому – что-то, что поможет решить социальные проблемы, которые приводят к их большей изоляции», — объяснили авторы.

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