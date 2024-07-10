Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Найден важный фактор риска ухудшения памяти у пожилых

Arch Gerontol Geriatr: одиночество и социальная изоляция ухудшают память пожилых

close
100%
Depositphotos

Одиночество увеличивает риск возрастного ухудшения памяти. Это показало исследование, опубликованное в журнале Archives of Gerontology and Geriatrics (Arch Gerontol Geriatr).

Одиночество — это субъективная эмоция, которую люди могут испытывать даже во время общения. Оно часто связано с депрессией и увеличением уровня гормонов стресса, которые могут способствовать ухудшению памяти. В новой работе ученые исследовали, как на людей влияли социальная изоляция и одиночество, только изоляция, только одиночество или отсутствие обоих факторов.

«Как мы и ожидали, у людей, которые были социально изолированы и одиноки, наблюдалось наибольшее ухудшение памяти, которое усилилось за шесть лет наблюдения», — рассказали авторы.

Вторым по пагубности для памяти было чувство одиночества. Это удивило ученых, поскольку они ожидали, что одинокие люди могут стимулировать свои умственные способности с помощью чтения, игр и хобби.

«Пожилые люди, страдающие от одиночества, часто имеют более низкие доходы и могут иметь структурные барьеры и проблемы со здоровьем, не позволяющие им общаться. Решением может быть реализация программ транспорта или посещений на дому – что-то, что поможет решить социальные проблемы, которые приводят к их большей изоляции», — объяснили авторы.

Ранее ученые нашли способ защитить мозг от повреждения при инсульте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами