Ученые научились предсказывать климатический феномен Эль-Ниньо за годы до прихода

Американские ученые из Университета штата Колорадо в Боулдере и Колумбийского университета в Нью-Йорке научились предсказывать наступление климатического феномена Эль-Ниньо более чем за два года. Исследование опубликовано в научном журнале Geophysical Research Letters (GRL).

Эль-Ниньо-Южное колебание (ЭНЮК) — климатический цикл, который характеризуется охлаждением (Ла-Нинья) и потеплением (Эль-Ниньо) морской поверхности над центральной и восточной тропической частью Тихого океана.

Действие ЭНЮК влияет на ураганы в Атлантическом и Тихом океанах. Подобно качелям, Ла-Нинья ослабляет активность штормов в восточной части Тихого океана и усиливает ее в Атлантике, тогда как Эль-Ниньо действует наоборот.

В новом исследовании команда рассмотрела 10 сложных моделей, которые опирались на сотни и тысячи лет данных об уровне моря, температуре воздуха, осадках и многом другом для моделирования климата.

Группа оценила, насколько хорошо эти системы предсказывали явление ЭНЮК на основе исторических данных с 1901 по 2009 год.

Они обнаружили, что ЭНЮК наиболее предсказуем после сильных периодов Эль-Ниньо, таких как в 1997 и 2016 годах. Более того, работа показала, что эти прогнозы можно делать по крайней мере на два года вперед.

Многолетние прогнозы оказались менее надежными во время слабого Эль-Ниньо или Ла-Нинья или между нейтральными по силе событиями.

Ученые ведут переговоры с международными агентствами, чтобы выяснить, когда следует публиковать такие долгосрочные прогнозы по смене фаз ЭНЮК.

Ранее стало известно, что антропогенное потепление Земли достигло рекордных темпов.