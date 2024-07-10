Врач рассказала, каким парам может быть полезно спать раздельно

Раздельный сон может укрепить отношения пар среднего возраста, а также чутко спящих людей и тех, кто привык отдыхать при определенной температуре. Об этом изданию MedicalXpress рассказала Сима Хосла, медицинский директор Центра сна Северной Дакоты в Фарго.

Врач объяснила, что качественный семи-восьмичасовой сон чрезвычайно важен для укрепления отношений в паре. Некоторые исследования показали, что люди, которые постоянно недосыпают или плохо спят, более склонны к конфликтам со своими партнерами. По мнению Хосла, причиной разногласий может быть неспособность выспаться в одной кровати с мужем или женой.

Врач уточнила, что храп, привычка партнера постоянно «ворочаться» во сне, перепады температуры, «борьба» за одеяло и разный распорядок дня может существенно ухудшить качество жизни людей с чувствительным сном. При наличии таких трудностей Хосла рекомендует парам практиковать раздельный сон. Он также может быть полезен для людей среднего возраста (старше 45). Дело в том, что по мере взросления и старения сон становится менее крепким, что в неблагоприятных для отдыха условиях ведет к частым ночным пробуждениям и может спровоцировать бессонницу.

Ранее были названы вредные привычки, ухудшающие ночной сон.