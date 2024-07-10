Чума могла уничтожить древнейших земледельцев Скандинавии

Чума могла привести к сокращению населения Европы задолго до крупных вспышек чумы в Средние века. Это показало исследование ДНК, опубликованное в журнале Nature.

В XIV веке чума уничтожила почти треть населения Европы. Но болезнь пришла в регион на несколько тысяч лет раньше. В новом исследовании ученые проанализировали ДНК из зубов и костей 108 человек. Все они жили в Европе около пяти тысяч лет назад. 18 из них (17%) были больны чумой. Это означает, что инфекция была распространена в регионе в период позднего каменного века.

В одной из проанализированных семей наблюдалось как минимум три вспышки чумы на протяжении шести поколений семьи.

Многие были заражены штаммом, который мог бы вызывать эпидемию. Ученые считают, что чума могла способствовать исчезновению значительной части земледельцев в Скандинавии и Северо-Западной Европе. Доказать это помогут дополнительные исследования. Другие версии сокращения населения включают военный конфликт или другие инфекции.

«Было несколько теорий, связанных с чумой, и одна из них предполагала, что она не могла вызвать эпидемию, но это предположение больше не соответствует действительности», — отметили авторы.

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