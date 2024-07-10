Ученые нашли неизвестный подводный микроконтинент между Канадой и Гренландией

Международная группа ученых из Великобритании и Швеции обнаружила ранее неизвестный микроконтинент в проливе Дэвиса между Канадой и Гренландией. Исследование опубликовано в научном журнале Gondwana Research (GondRes).

Как выяснили специалисты, тектоническая эволюция пролива Дэвиса датируется периодом около 61-33 млн лет назад в палеогене, во время которого там образовался более толстый фрагмент континентальной коры в океане.

Исследователи решили подробно изучить эту аномалию, реконструировав движение тектонических плит в течение 30 млн лет.

Группа использовала карты, полученные на основе данных гравитации и сейсмического отражения. Это позволило определить ориентацию и возраст места, где Гренландия отделилась от Североамериканской плиты.

Ученые выяснили, что первоначальный рифтогенез (образование разломов) между Канадой и Гренландией стартовал примерно 118 млн лет назад в нижнем меловом периоде, а расширение морского дна в Лабрадорском море и заливе Баффина началось примерно 61 млн лет назад.

Период между 49 и 58 млн лет назад был отмечен как ключевой для формирования этого протомикроконтинента. Примерно около 33 млн лет назад процесс прекратился, поскольку Гренландия столкнулась с островом Элсмир.

По словам команды, это исследование применимо и к другим микроконтинентам по всему миру для понимания того, как они откалываются от континентальной коры. Среди известных микроконтинентов выделяют Ян-Майен к северо-востоку от Исландии, Восточно-Тасманово плато к юго-востоку от Тасмании и холм Гульден-Драк у побережья западной Австралии.

Ранее ученые создали карту древнего континента Сахул, который ушел под воду в Тихом океане десятки тысяч лет назад.