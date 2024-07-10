Доктор рассказала, как защититься от кишечных инфекций

Потребление овощей, орехов, семян и прием капсул с клетчаткой (полезными для пищеварения волокнами) значительно снижает риск кишечных инфекций. Об этом Daily Mail рассказала британский диетолог Эмили Лиминг.

Врач отметила, что наиболее распространенной причиной кишечных инфекций выступает попадание «вредных» бактерий, вирусов или грибков из неправильно приготовленной или несвежей пищи или грязной воды в организм. Чаще всего встречаются бактериальные кишечные инфекции — сальмонеллез, стафилококковая инфекция, холера, а также вирусные, например, ротавирусная или аденовирусная. С высокой вероятностью заражение может произойти в поездке или во время отпуска.

В основном кишечные инфекции проявляются болью в животе, тошнотой, рвотой, диареей, повышением температуры тела, вздутием живота, головной болью, ломотой, слабостью и сонливостью. Считается, что такие симптомы вызываются дисбалансом кишечных бактерий, спровоцированным проникновением в организм патогена.

Доктор Лиминг рассказала, что стандартные меры профилактики (мытье рук, осторожное обращение с водопроводной водой и проверка свежести пищи) довольно эффективно предотвращают кишечные инфекции. Однако сопротивляемость организма можно усилить в том числе изнутри. Для этого нужно употреблять больше продуктов, богатых клетчаткой.

Эти растительные волокна, полезные для микрофлоры кишечника, содержатся в овощах, фруктах, орехах, семенах, злаках и бобовых. По словам врача, здоровый и разнообразный микробиом кишечника может предотвратить его колонизацию вредными «захватчиками» и облегчить распознавание патогенов иммунным клетками.

Диетолог отметила, что для усиления защитных свойств кишечника бактерии нужно «подпитывать» в течение двух недель. Однако усиленное потребление растительной пищи может быть трудной задачей для некоторых людей. В этом случае можно начать принимать капсулы с высушенной и измельченной клетчаткой.

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