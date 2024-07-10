Врач перечислила отличительные признаки мужской депрессии

По мнению выпускницы Гарвардского университета, психолога Олеси Лураски, мужчины с депрессией склонны с головой уходить в работу, испытывать вспышки гнева, «забрасывать» хобби и игнорировать общение в социальных сетях. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Психолог отметила, что классические признаки депрессии — трудности с концентрацией внимания, проблемы со сном и непроходящую тоску чаще проявляют женщины. По словам Лураски, мужчины в состоянии депрессии склонны «замалчивать» грусть и апатию. Для них также характерно стремление к самоизоляции, отказ от использования социальных сетей, ограничение взаимодействия с семьей и друзьями, трудоголизм и потеря интереса к любимым занятиям.

Несмотря на то, что у женщин почти в два раза чаще диагностируют депрессию по сравнению с мужчинами, многие психологи и психиатры убеждены, что многие случаи мужской депрессии остаются незамеченными. Лураски добавила, что мужчины с меньшей вероятностью обращаются за помощью и выражают негативные эмоции «социально приемлемым» способом — агрессией.

Врач клиники Мейо, американского исследовательского и медицинского центра, считают, что женщины намного чаще мужчин сталкиваются с гормональными колебаниями, связанными с менструальным циклом, беременностью и менопаузой. Такие колебания, обусловленные изменениями уровня женского полового гормона эстрогена, влияют на настроение, самооценку и способность концентрироваться.

У мужчин в организме меньше эстрогена и больше тестостерона, который, напротив, может стимулировать агрессию и импульсивность.

Ранее ученые обнаружили позитивные и негативные изменения в мозге мужчин, ставших отцами.