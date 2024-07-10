Стало известно, какое питание снижает тяжесть акне

Ученые Мюнхенского университета имени Людвига Максимилиана в Германии установили, что соблюдение средиземноморской диеты и прием добавок омега-3 улучшает здоровье и внешний вид кожи при акне легкой и умеренной степени тяжести. Результаты исследования опубликованы в Journal of Cosmetic Dermatology (JCD).

В исследовании приняли участие 60 добровольцев с легким или умеренным акне. Это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула и сопровождающееся появлением угревой сыпи. Такая патология не опасна для здоровья, но, будучи косметическим дефектом, может существенно снижать качество жизни.

Отмечается, что у 98,3% участников в начале исследования был дефицит омега-3 жирных кислот. Чтобы выяснить, может ли восполнение их нехватки улучшить качество кожи, исследователи проинструктировали испытуемых соблюдать средиземноморскую диету.

Это тип питания, основанный на традиционных блюдах стран северного побережья Средиземного моря (Франции, Испании, Греции и Италии). Его особенностью выступает потребление продуктов, богатых омега-3, таких как жирная рыба, морепродукты, орехи, бобовые и оливковое масло. Такой диеты добровольцы придерживались 16 недель. Дополнительно они принимали омега-3 в виде пищевых добавок.

Результаты показали, что у участников с акне, которые достигли целевого уровня омега-3 жирных кислот в организме, значительно снизилось число воспалительных и невоспалительных поражений кожи. Ученые отметили, что соблюдение принципов здорового питания может послужить эффективным вспомогательным способом лечения угревой сыпи, но полностью заменить медикаментозную терапию диеты неспособны.

Ранее врач рассказал, что прием масла черного тмина помогает в борьбе с акне.