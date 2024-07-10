Перечислены препараты, повышающие риск развития сахарного диабета

Некоторые препараты могут вызывать повышение уровня глюкозы в крови, что повышает риск развития сахарного диабета II типа. В их число входят глюкокортикостероиды (их применение уменьшает боль, покраснение и отек в суставах и окружающих тканях), статины (применяются для снижения уровня холестерина в крови), а также антиретровирусные препараты для пациентов с ВИЧ. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Юлия Атаманова.

«Повышение рисков развития диабета обусловлено побочными действиями препаратов. Но важно понимать, что если они были использованы по назначению, то польза от их применения всегда превышает риск развития сахарного диабета», – отметила врач.

По словам Атамановой, глюкокортикостероиды могут повышать уровень глюкозы в крови. Риск повышения зависит от дозы и длительности терапии. Чем выше доза и длительность приема, тем выше риски повышения уровня глюкозы в крови.

«Если препараты назначены на длительный срок или в большой дозировке, во время их приема необходимо регулярно контролировать уровень сахара в крови. Важно отметить, что глюкоза утром на фоне приема ГКС может быть в норме, поэтому необходимо ее контролировать через 1-2 часа после обеда или ужина. При постоянном повышении сахара в крови может потребоваться прием сахароснижающих препаратов», – рассказала Атаманова.

Статины также вызывают умеренное дозозависимое увеличение рисков развития сахарного диабета. Такому риску подвержены чаще всего те люди, у которых до назначения статинов уже наблюдалось повышение уровня глюкозы в крови, то есть уже был предиабет.

«На фоне антиретровирусной терапии может повышаться уровень глюкозы в крови. У людей, которые получают терапию от ВИЧ, требуется регулярный контроль уровня глюкозы. При его стойком повышении может потребоваться терапия сахароснижающими препаратами», – заключила врач.

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