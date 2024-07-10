Прием масла черного тмина помогает в борьбе с акне, рассказал врач

Употребление масла черного тмина в небольших количествах на регулярной основе помогает улучшить качество кожи и уменьшить проявления акне, рассказал «Газете.Ru» врач-дерматолог клиники «Будь Здоров» на Фрунзенской Антон Самойлов.

«Масло черного тмина обладает антиоксидантными свойствами за счет витаминов С и Е, а также противовоспалительными, благодаря входящему в состав тимохинону. Кроме того, оно также имеет и себорегулирующие свойства, то есть уменьшает выработку кожного сала. Все это важно для людей с акне», – рассказал Самойлов.

По словам врача, косметика на основе масла не является лечебным препаратом, но может быть использована как дополнительное, поддерживающее уходовое средство.

«Все таки ждать вау-эффекта не стоит, лучше обратиться к дерматологу: он оценит состояние кожи и порекомендует те кремы, мази, лосьоны, которые реально помогут справиться с проблемой акне и улучшить качество кожи. Прием масла черного тмина может помочь, но нужно понимать, что его вклад будет небольшим», – заключил врач.

Ранее врач рассказал, какой экран лучше выбрать для здоровья глаз.