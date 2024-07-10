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Температура морской воды в одном из регионов достигла температурного рекорда

В Новой Зеландии температура морской воды достигла рекордно высоких значений

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Depositphotos

Температура морской воды в Новой Зеландии достигла рекордно высоких значений, превысив среднемировые показатели в три раза. Специалисты обеспокоены состоянием морской флоры и фауны, а также экосистемой страны, пишет The Guardian.

Новые данные статистического управления Новой Зеландии показывают, что с 1982 года температура поверхности океана увеличивалась в среднем на 0,16–0,26°C за десятилетие, а в прибрежных водах — на 0,19–0,34°C за десятилетие.

Мэтт Пинкертон, ведущий научный сотрудник Национального института водных и атмосферных исследований, сообщил, что при сравнении данных за предыдущие 20 лет темпы потепления поверхности океана вокруг Новой Зеландии в два раза превысили среднемировой показатель в 0,18°C за десятилетие, а в одном регионе — на возвышенности Чатем — температура в три раза выше среднемирового показателя.

«Интенсивные морские волны тепла могут вызвать масштабные экологические изменения, сокращая число видов, формирующих среду обитания, например некоторые водоросли», — отметил Кристофер Корнуолл, преподаватель морской биологии в Университете Виктории в Веллингтоне.

Мировой океан поглощает около 90% дополнительного тепла, возникающего в результате антропогенного изменения климата.

Повышение температуры океана является одним из факторов, объясняющих, почему ожидается, что такие штормы, как циклон Габриель, станут более сильными в условиях потепления климата, уточнила климатолог из GNS Science Джорджия Грант.

Ранее ученые зафиксировали самый ранний шторм мощнейшей пятой категории в истории наблюдений.

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